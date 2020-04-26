МИД просит мир давить на РФ для выполнения приказа суда ООН по Меджлису

МИД Украины в четвертую годовщину запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа российской оккупационной администрацией призывает мировое сообщество продолжать оказывать давление на Россию и усиливать санкции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении министерства иностранных дел.

МИД напомнил, что Международный суд ООН 19 апреля 2017 года своим приказом среди прочего обязал Россию "воздержаться от принятия или поддержания ограничений относительно возможности крымских татар сохранить собственные представительские институты, включая Меджлис".

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Россия сознательно игнорирует это предписание приказа суда ООН уже в течение трех лет, заявили в министерстве. Вопрос невыполнения Россией приказа будет рассматриваться Международным Судом ООН уже при рассмотрении дела по существу, отметили в ведомстве.

"В этой связи призываем мировое сообщество продолжать оказывать давление на Россию и усиливать санкции с целью обеспечения выполнения приказа Международного суда ООН и прекращения притеснений крымскотатарской общины в Крыму", - заявили в министерстве.

Напомним, в феврале в шестую годовщину попытки России аннексировать Крым Соединенные Штаты призвали РФ прекратить оккупацию украинского полуострова и преследование крымских татар.