Нa Мальті вперше з виявлення коронавірусу жодного випадку зараження за добу

На Мальті протягом доби не зафіксували жодного нового випадку зараження коронавірусом – вперше з часів виявлення вірусу у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Malta today.

Віцепрем'єр і міністр охорони здоров'я Кріс Фірн повідомив, що ще 33 пацієнти одужали.

Число активних випадків COVID-19 становить 162.

Фірн сказав, що Мальті вдалося згладити криву і різко знизити рівень нових інфекцій. "Набагато більше пацієнтів одужують від вірусу, ніж знову заражаються", - сказав він.

За його словами, країна наближається до того моменту, коли деякі - але не всі - обмеження почнуть скасовувати.

Він підкреслив, що вкрай важливо, щоб ті обмеження, які залишаться в силі, були дотримані, інакше все, що було досягнуто за минулий тиждень, може бути втрачено.

Як повідомлялося, Мальта не може гарантувати порятунок мігрантів або їх висадку на своїй території під час надзвичайної ситуації з коронавірусом.