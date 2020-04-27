Нa Мальте впервые с выявления коронавируса ни одного случая заражения за сутки

На Мальте в течение суток не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом – впервые со времен обнаружения вируса в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Malta today.

Вице-премьер и министр здравоохранения Крис Фирн сообщил, что еще 33 пациента выздоровели.

Число активных случаев COVID-19 составляет 162.

Фирн сказал, что Мальте удалось сгладить кривую и резко снизить уровень новых инфекций. "Гораздо больше пациентов выздоравливают от вируса, чем снова заражаются", - сказал он.

По его словам, страна приближается к тому моменту, когда некоторые - но не все - ограничения начнут отменять.

Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы те ограничения, которые останутся в силе, были соблюдены, иначе все, что было достигнуто за прошедшую неделю, может быть потеряно.

Как сообщалось, Мальта не может гарантировать спасение мигрантов или их высадку на своей территории во время чрезвычайной ситуации с коронавирусом.