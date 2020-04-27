В ЕС хотят план по восстановлению туризма, включая возмещение стоимости путешествий

Страны-члены ЕС выступают за создание совместного плана восстановления туристической отрасли после пандемии коронавируса, включая возмещение стоимости путешествий для граждан стран-членов ЕС.

Как пишет "Европейская правда", эти вопросы обсуждались во время неформальной видеоконференции министров стран-членов ЕС, отвечающих за вопросы туризма.

Министры во время встречи подчеркнули, что туризм должен быть "среди основных приоритетов в плане восстановления экономики ЕС", и призвали к "новаторским и инновационным решениям" на национальном и общеевропейском уровне, сообщает хорватское председательство (Хорватия председательствует в Совете ЕС в первом полугодии 2020 года).

При обсуждении страны-члены ЕС отмечали, что восстановление туристической отрасли после пандемии важно для восстановления экономик в целом, поскольку туризм обеспечивает 10% ВВП ЕС и создает рабочие места для 12% работников в Евросоюзе. Этот процент варьируется от 2,6% национального ВВП в Словакии до 20,6% ВВП в Греции. Около трех четвертей всех зарубежных путешествий граждан ЕС составляли путешествия в другие страны-члены.

Министры, в частности, отметили необходимость гармонизированного решения о возмещении стоимости туристических поездок (очевидно, речь идет о частичном возмещении) и согласились с необходимостью делиться информацией о мерах безопасности в сфере туризма и распространять лучшие практики на другие страны ЕС. Впрочем, стоит отметить, что в этой дискуссии речь шла о внутреннем рынке, то есть о туризме для граждан Евросоюза.

Гари Каппелли, министр туризма Хорватии, отметил, что следует рассмотреть возможность открытия "туристических коридоров" между странами-членами. При этом к организации процесса нужно привлечь эпидемиологов, чтобы минимизировать риски.

Он отметил также, что перед видеоконференцией ряд министров по туризму выступили с призывом обеспечить мощную поддержку восстановлению туризма в плане восстановления экономики ЕС и обеспечить гармонизированные правила для воздушных, морских и наземных перевозок.

Европейскую комиссию призвали в приоритетном порядке определить, каким будет общий подход ЕС к дальнейшей организации работы туристических операторов.

Напомним, ранее в Еврокомиссии сообщили об убытках в размере от 275 до 400 млрд евро для европейского туризма из-за пандемии коронавируса.