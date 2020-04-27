Австрія запустить спецпотяги, які привезуть румун для роботи в будинках для літніх людей

Австрія та Румунія домовляються про те, як організувати спеціальні поїзди для перевезення румунів, які будуть піклуватися про літніх австрійців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Австрійський міністр у справах Європи Кароліна Едтштадлер провела переговори з міністром транспорту Румунії Лучаном Боде і було вирішено, що "оперативні та правові рамки для транспортного коридору будуть створені в найкоротші терміни".

В останні дні виникла плутанина з приводу угоди між країнами. Агентство Reuters повідомило в четвер, що Австрія запускає щотижневі нічні поїзди через Угорщину, щоб повернути працівників по догляду в будинки для людей похилого віку.

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У п'ятницю Боде сказав, що такої угоди не було. Однак пізно ввечері в неділю він повідомив румунським ЗМІ, що в п'ятницю Міністерство внутрішніх справ отримало запит від Австрії.

Потяги повинні почати курсувати 2 травня, і сьогоднішні переговори між міністрами повинні були уточнити, скільки людей потрібно і чи буде поїзд експлуатувати австрійська або румунська залізнична компанія.

Боде сказав, що для подорожуючих необхідно буде дотримуватися чітких правил гігієни, які були узгоджені сьогодні.

Нагадаємо, в Австрії минулого тижня в країні почалися перші послаблення карантинних обмежень: відкрилися невеликі магазини. Великі торгові центри залишаються закритими до 2 травня. Ресторани та готелі можуть поступово почати відкриватися з середини травня.