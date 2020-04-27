Австрия запустит спецпоезда, которые привезут румын для работы в домах престарелых

Австрия и Румыния договариваются о том, как организовать специальные поезда для перевозки румын, которые будут заботиться о пожилых австрийцах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Австрийский министр по делам Европы Каролина Эдтштадлер провела переговоры с министром транспорта Румынии Лучаном Боде и было решено, что "оперативные и правовые рамки для транспортного коридора будут созданы в кратчайшие сроки".

В последние дни возникла путаница по поводу соглашения между странами. Агентство Reuters сообщило в четверг, что Австрия запускает еженедельные ночные поезда через Венгрию, чтобы вернуть работников по уходу в дома престарелых.

В пятницу Боде сказал, что такого соглашения не было. Однако поздно вечером в воскресенье он сообщил румынским СМИ, что в пятницу Министерство внутренних дел получило запрос от Австрии.

Поезда должны начать курсировать 2 мая, и сегодняшние переговоры между министрами должны были уточнить, сколько людей нужно и будет ли поезд эксплуатировать австрийская или румынская железнодорожная компания.

Боде сказал, что для путешествующих необходимо будет соблюдать четкие правила гигиены, которые были согласованы сегодня.