Австрія зняла суворий карантин з "курорту-розсадника" коронавірусу

Австрія скасувала строгий карантин на трьох гірськолижних курортах в Тіролі, які стали місцями спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.

Тепер на курортах діятимуть ті ж карантинні правила, що і на решті території Австрії.

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Регіон Пацнаунталь, де розташовані гірськолижні курорти Санкт-Антон-ам-Арльберг, Зельден та головна "точка спалаху" Ішгль, були закриті з середини березня. Ішгль, відомий як "Ібіца Альп", як вважається, став місцем зараження сотень туристів з усієї Європи.

У квітні агентство охорони здоров'я Австрії повідомило, що Ішгль став джерелом найбільшого в країні спалаху захворювання. Тут заразились понад 600 австрійців і вдвічі більше людей за кордоном, особливо з Німеччини і скандинавських країн.

Тірольський уряд заявив у у вівторок, що за останні 12 днів тут було лише 10 випадків коронавірусу. Це дозволило зняти суворий карантин навіть раніше, ніж планувалося.

Сотні осіб вирішили об'єднатися для пред'явлення позову та подання заяви про злочин щодо дій влади землі Тіроль через зараження на курортах.

Раннє завершення зимового сезону через пандемію коронавірусу призвело до того, що туризм у гірськолижній Австрії втратив 1,8 мільярда євро.

Австрія зробила перший крок до послаблення карантину минулого тижня, у вівторок після Великодня, коли знову відкрилися садові центри, а також магазини площею до 400 квадратних метрів.