Коронавирус во Франции: 437 умерших за сутки, но госпитализированных становится меньше
437 человек умерли во Франции от коронавируса за последние сутки, общее число умерших выросло до 23293.
Таковы данные Минздрава Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
Всего с начала эпидемии 14 497 человек умерли в больницах, 8 796 в домах престарелых, где в последние дни вновь фиксируют рост смертности после нескольких дней замедления.
Для сравнения в предыдущие два дня во Франции от коронавируса умирали 242 и 369 человек соответственно.
Вместе с тем в стране продолжает уменьшаться число госпитализированных пациентов. В понедельник в больнице приняли на 162 пациенты меньше чем в воскресенье. Сейчас число госпитализированных составляет 28 055.
Количество пациентов в реанимации приходит уже почти три недели подряд – на данный момент во Франции насчитывается 4608 пациентов в тяжелом состоянии, на 74 меньше, чем днем ранее.
С начала эпидемии 45 513 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Как сообщалось, во Франции в марте-апреле 2020 году смертность была существенно выше, чем в 2018 и 2019 году, а в регионе Иль-де-Франс – почти вдвое.