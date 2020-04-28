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Коронавірус в Іспанії: кількість смертей за добу знову знизилась

Вівторок, 28 квітня 2020, 12:03

В Іспанії за добу від коронавірусу померла 301 людина – на 30 менше ніж учора.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані МОЗ Іспанії.

Зниження смертності відбулося попри так званий "ефект вікенду", коли у вівторок зазвичай повідомляють про зростання кількості смертельних випадків через запізнення у надходженні даних протягом вихідних.

Всього від коронавірусу в Іспанії померли 23822 людини.

Також протягом останньої доби кількість нових випадків зараження зросла на 1308 до 210 773.

Вилікувалися від коронавірусної хвороби 102 548 осіб.

З наступної суботи Іспанія планує дозволити громадянам виходити на прогулянку і займатися спортом на вулиці. 

Іспанський уряд також пом’якшив карантин для дітей, дозволивши дітям у віці до 14 років виходити з дому з 26 квітня.

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