Коронавірус в Іспанії: кількість смертей за добу знову знизилась

В Іспанії за добу від коронавірусу померла 301 людина – на 30 менше ніж учора.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані МОЗ Іспанії.

Зниження смертності відбулося попри так званий "ефект вікенду", коли у вівторок зазвичай повідомляють про зростання кількості смертельних випадків через запізнення у надходженні даних протягом вихідних.

Всього від коронавірусу в Іспанії померли 23822 людини.

Також протягом останньої доби кількість нових випадків зараження зросла на 1308 до 210 773.

Вилікувалися від коронавірусної хвороби 102 548 осіб.

З наступної суботи Іспанія планує дозволити громадянам виходити на прогулянку і займатися спортом на вулиці.

Іспанський уряд також пом’якшив карантин для дітей, дозволивши дітям у віці до 14 років виходити з дому з 26 квітня.