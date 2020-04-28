Влада Швейцарії не радить громадянам поїздки за кордон до 2021 року

Швейцарська влада застерегла своїх громадян від поїздок за кордон до 2021 року через невизначеність, яку спричинила пандемія коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Жителям Швейцарії не слід планувати міжнародні поїздки до 2021 року, сказав у понеділок на пресконференції Ерік Якоб, голова Державного секретаріату з економічних питань.

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"За особистою рекомендацією, я б відклав поїздки за кордон до наступного року", - сказав Якоб.

За його словами, навіть якщо авіаперельоти відновляться, то протягом тривалого часу довкола них зберігатиметься невизначеність. Якоб також не рекомендував громадянам здійснювати подорожі через сухопутний кордон.

Раніше влада Швейцарії анонсувала, що планує стимулювати внутрішній туризм в 2020 році.

Під час пресконференції Якоб також підкреслив, що в 2020 році швейцарські туристичні оператори можуть зіткнутися з падінням попиту до 80%.

Швейцарська влада також прогнозує, що наслідки пандемії для туристичної галузі будуть тривалими, і навряд чи ситуація повернеться до нормального стану до 2022 року.

Нагадаємо, Туреччина планує відкрити внутрішній туризм: без "шведського столу" і all inclusive.

Берлін застеріг від занадто швидкого відкриття туристичних напрямків, заявивши, що Європі слід домовитись про спільний шлях повернення до свободи пересування.