Власти Швейцарии не советует гражданам поездки за границу до 2021 года

Швейцарские власти предостерегли своих граждан от поездок за границу до 2021 года из-за неопределенности, которую вызвала пандемия коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Жителям Швейцарии не следует планировать международные поездки до 2021 года, сказал в понедельник на пресс-конференции Эрик Якоб, председатель Государственного секретариата по экономическим вопросам.

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"За личной рекомендацией, я бы отложил поездки за границу в следующем году", - сказал Якоб.

По его словам, даже если авиаперелеты возобновятся, то в течение длительного времени вокруг них будет сохраняться неопределенность. Якоб также не рекомендовал гражданам совершать путешествия через сухопутную границу.

Ранее власти Швейцарии анонсировали, что планируют стимулировать внутренний туризм в 2020 году.

Во время пресс-конференции Якоб также подчеркнул, что в 2020 году швейцарские туристические операторы могут столкнуться с падением спроса до 80%.

Швейцарские власти также прогнозирует, что последствия пандемии для туристической отрасли будут длительными, и вряд ли ситуация вернется в нормальное состояние до 2022 года.

Напомним, Турция планирует открыть внутренний туризм без "шведского стола" и all inclusive.

Берлин предостерег от слишком быстрого открытия туристических направлений, заявив, что Европе следует договориться об общем пути возвращения к свободе передвижения.