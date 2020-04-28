Еврокомиссия разработает правила безопасной работы туробъектов на фоне пандемии

Европейская комиссия предложит меры по поддержке туристического сектора ЕС в преддверии летнего сезона, среди которых - разработка руководства по безопасной работе туристических объектов по всему Евросоюзу.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии, об этом говорилось в понедельник на видеоконференции министров ЕС, ответственных за вопросы туризма.

На онлайн-встрече комиссия представила меры, уже принятые для поддержки туристического сектора, а также планы по совместному ответу ЕС для восстановления туризма.

"В связи с этим комиссия будет предлагать меры по дальнейшей помощи сектору в преддверии летнего сезона. Среди этих мер комиссия рассматривает протоколы, которые должны направлять безопасную эксплуатацию туристических объектов по всему ЕС", - заявили в Еврокомиссии.

Как сообщалось, на видеоконференции 27 апреля страны-члены ЕС выступили за создание совместного плана восстановления туристической отрасли после пандемии коронавируса, включая возмещение стоимости путешествий для граждан стран-членов ЕС.

Министры призвали Европейскую комиссию в приоритетном порядке определить, каким будет общий подход ЕС к дальнейшей организации работы туристических операторов.

Ранее в Еврокомиссии сообщили об убытках в размере от 275 до 400 млрд евро для европейского туризма из-за пандемии коронавируса.