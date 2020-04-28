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Уряд Шотландії рекомендував "масковий режим" 

Вівторок, 28 квітня 2020, 15:23

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен представила нові вказівки шотландського уряду щодо коронавірусу, які містять рекомендацію носіння масок для громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Стерджен заявила, що люди повинні покривати обличчя масками, перебуваючи у громадському транспорті або в інших місцях, де підтримати соціальну дистанцію важко.

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Вона зазначила, що на цьому етапі носити маску не є обов’язковим, але надалі рішення щодо цього буде переглядатися.

Від початку пандемії понад 10 тисяч осіб заразились коронавірусом, за минулу добу вірус підтвердили у 200 людей.

70 осіб з підтвердженим коронавірусом померли за останні 24 години, у результаті чого в Шотландії кількість загиблих сягнула 1 332 осіб.

Уряд Британії поки не радить більшості людей носити маски.

Загальна кількість померлих від коронавірусу у Великій Британії з початку епідемії перевищила 21 тисячу.

22 квітня міністр охорони здоров’я Британії Метт Хенкок повідомляв, що країна досягла піку епідемії коронавірусу.

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