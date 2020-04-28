Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Заблокований чартер із заробітчанами все ж вилетів до Лондона після скандалу

Сенат Румунії відхилив проєкт про угорську автономію

Єврокомісія почала процедуру щодо порушення Польщею принципу незалежності суддів

МАУ заявила, що їй заборонили виконати рейс із заробітчанами до Лондона






Населення Німеччини широко підтримує впроваджений "масковий режим"

Вівторок, 28 квітня 2020, 12:22

За даними опитування YouGov, дві третини німців підтримують "масковий режим", запроваджений по всій країні для уповільнення поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Носіння масок у магазинах і в громадському транспорті тепер є обов'язковим у всіх німецьких федеральних землях.

Читайте також
Німеччина поки не планує далі послаблювати карантин

Опитування показало, що 67% респондентів повністю підтримують і дотримуються правил захисту рота і носа.

15% заявили, що підтримують нову вимогу частково. Близько 4% опитаних відзначили, що готові бойкотувати цей захід. 7% респондентів повідомили,, що не можуть дотримуватися правил, тому що вони не купили маску або не могли її зробити.

В опитуванні YouGov взяли участь 2 045 осіб в період з 24 по 27 квітня.

Нагадаємо, Греція запровадить "масковий режим" у закритих громадських місцях.

Читайте також: Маски як нова національна ідея: як Чехія дійшла до виходу з жорсткого карантину

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Карантин Німеччина
powered by lun.ua