Населення Німеччини широко підтримує впроваджений "масковий режим"

За даними опитування YouGov, дві третини німців підтримують "масковий режим", запроваджений по всій країні для уповільнення поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Носіння масок у магазинах і в громадському транспорті тепер є обов'язковим у всіх німецьких федеральних землях.

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Опитування показало, що 67% респондентів повністю підтримують і дотримуються правил захисту рота і носа.

15% заявили, що підтримують нову вимогу частково. Близько 4% опитаних відзначили, що готові бойкотувати цей захід. 7% респондентів повідомили,, що не можуть дотримуватися правил, тому що вони не купили маску або не могли її зробити.

В опитуванні YouGov взяли участь 2 045 осіб в період з 24 по 27 квітня.

Нагадаємо, Греція запровадить "масковий режим" у закритих громадських місцях.

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