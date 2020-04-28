Правительство Шотландии рекомендовало масочный режим

Первый министр Шотландии Никола Стерджен представила новые указания шотландского правительства по коронавирусу, содержащие рекомендации ношения масок для граждан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Стерджен заявила, что люди должны закрывать лицо масками, находясь в общественном транспорте или в других местах, где поддержать социальную дистанцию ​​трудно.

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Она отметила, что на этом этапе носить маску необязательно, но в дальнейшем решение по этому будет пересматриваться.

С начала пандемии коронавируса более 10 000 человек заразились, за минувшие сутки вирус подтвердили у 200 человек.

70 человек с подтвержденным коронавирусом умерли за последние 24 часа, в результате чего в Шотландии число погибших достигло 1332 человек.

Правительство Британии пока не советует большинству людей носить маски.

Общее количество умерших от коронавируса в Великобритании с начала эпидемии превысило 21 000.

22 апреля министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщал, что страна достигла пика эпидемии коронавируса.