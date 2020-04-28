У Норвегії затримали мільйонера за підозрою у вбивстві дружини, він заявляв про викрадення

Поліція Норвегії заарештувала відомого бізнесмена Тома Хагена за звинуваченням у вбивстві дружини. Понад рік тому він заявив про її викрадення.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

68-річна Анне-Елізабет Хаген, дружина інвестора Тома Хагена, зникла безвісти 31 жовтня 2018 року, але новини про її зникнення певний час не розголошувалися. У січні 2019 року стало відомо, що родина отримала вимогу про викуп у криптовалюті.

Жінка зникла зі свого будинку неподалік Осло в день Хеллоуїна. Поліція не знайшла ніяких слідів у будинку, які вказували б на крадіжку зі зломом. Викрадачі вимагали суму, що дорівнювала 9 мільйонам євро або 88 мільйонами норвезьких крон. Вона мала бути сплачена у криптовалюті Monero.

Представник поліції Іда Ойстесе сьогодні на пресконференції заявила, що Хагену тепер пред'явлено звинувачення "у вбивстві або співучасті в убивстві" його дружини.

"Звинувачення означає, що справа зараз переходить в нову фазу. На цьому етапі для мене важливо підкреслити, що, хоча Том Хаген вже був звинувачений, справа все ще розслідується, і є кілька питань без відповідей", - сказала вона.

У пресрелізі поліція пояснила, що Хаген став головним підозрюваним, оскільки стало ясно, що викрадення було сфабриковано.

"У міру того, як інші гіпотези поступово слабшали в ході розслідування, підстави для підозр щодо Тома Хагена, на думку поліції, поступово посилювалися", - йдеться в повідомленні.

"Ми вважаємо, що викрадення не було і, отже, ніколи не було реального партнера по переговорах. Іншими словами, поліція вважає, що справа характеризується явним, спланованим обманом", - заявили в поліції.

Минулого року Хаген був на 164-му місці в списку найбагатших людей Норвегії зі статком у 1,9 млрд крон ($180 млн). Спочатку він буде утримуватися під вартою до суду протягом чотирьох тижнів.

Згідно з даними норвезьких ЗМІ, поліція затримала 70-річного Хагена, коли він виходив з дому о 8:30 ранку.

Поліція все ще намагається з'ясувати, чи були інші люди причетні до зникнення або вбивства дружини Хагена, яку так і не знайшли.

Цілком ймовірно, що у Хагена був спільник, який грав роль викрадача, який відправляв зашифровані і закодовані повідомлення під час переговорів про викуп.

Захищати Хагена призначений адвокат Свейн Холден, який виступав захисником Андерса Брейвіка, який скоїв масове вбивство в липні 2011 року.