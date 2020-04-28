В Норвегии задержали миллионера по подозрению в убийстве жены, он заявлял о похищении

Полиция Норвегии арестовала известного бизнесмена Тома Хагена по обвинению в убийстве жены. Более года назад он заявил о ее похищении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

68-летняя Анне-Элизабет Хаген, жена инвестора Тома Хагена, пропала без вести 31 октября 2018 года, но новости о ее исчезновении некоторое время не разглашались. В январе 2019 года стало известно, что семья получила требование о выкупе в криптовалюте.

Женщина исчезла из своего дома неподалеку от Осло в день Хэллоуина. Полиция не нашла никаких следов в доме, которые указывали бы на кражу со взломом. Похитители требовали сумму, равную 9 миллионам евро или 88 миллионами норвежских крон. Она должна была быть уплачена в криптовалюте Monero.

Представитель полиции Ида Ойстесе сегодня на пресс-конференции заявила, что Хагену теперь предъявлено обвинение "в убийстве или соучастии в убийстве" его жены.

"Обвинение означает, что дело сейчас переходит в новую фазу. На этом этапе для меня важно подчеркнуть, что, хотя Том Хаген уже обвинен, дело все еще расследуется, и есть несколько вопросов без ответов", - сказала она.

В пресс-релизе полиция объяснила, что Хаген стал главным подозреваемым, поскольку стало ясно, что похищение было сфабриковано.

"По мере того, как другие гипотезы постепенно ослабевали в ходе расследования, основания для подозрений в отношении Тома Хагена, по мнению полиции, постепенно усиливались", - говорится в сообщении.

"Мы считаем, что похищения не было и, следовательно, никогда не было реального партнера по переговорам. Другими словами, полиция считает, что дело характеризуется явным спланированным обманом", - заявили в полиции.

В прошлом году Хаген занял 164-е место в списке самых богатых людей Норвегии с состоянием в 1,9 млрд крон ($180 млн). Сначала он будет содержаться под стражей до суда в течение четырех недель.

Согласно данным норвежских СМИ, полиция задержала 70-летнего Хагена, когда он выходил из дома в 8:30 утра.

Полиция все еще пытается выяснить, были ли другие люди причастны к исчезновению или убийству жены Хагена, которую так и не нашли.

Вполне вероятно, что в Хагена был сообщник, который играл роль похитителя, который отправлял зашифрованные и закодированные сообщения во время переговоров о выкупе.

Защищать Хагена назначен адвокат Свейн Холден, который выступал защитником Андерса Брейвика, совершившего массовое убийство в июле 2011 года.