У Британії за три тижні виписали понад 3 тисячі штрафів за порушення карантину

За перші три тижні карантину у Великій Британії було виписано 3203 штрафи за "нехтування обмеженнями".

Про це заявив міністр кабінету міністрів Майкл Гоув, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Штрафи за порушення карантину були виписані в період з 27 березня по 13 квітня. Гоув додав, що з тих пір їх число "значно збільшиться".

Раніше стало відомо, що Британія планує запустити додаток для відстеження контактів у пілотному варіанті через 2 тижні.

Передбачається, що додаток стане допоміжним інструментом британської стратегії боротьби з вірусом "тестувати, відстежувати та ізолювати". Як повідомлялося раніше, уряд також задіє близько 18 тисяч фахівців, які "вручну" шукатимуть контактних осіб тих людей, у яких виявили коронавірус.

Нагадаємо, 22 квітня міністр охорони здоров'я Метт Хенкок підтвердив, що країна досягла піку епідемії коронавірусу.