Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Заблокований чартер із заробітчанами все ж вилетів до Лондона після скандалу

Сенат Румунії відхилив проєкт про угорську автономію

Єврокомісія почала процедуру щодо порушення Польщею принципу незалежності суддів

МАУ заявила, що їй заборонили виконати рейс із заробітчанами до Лондона






У Британії за три тижні виписали понад 3 тисячі штрафів за порушення карантину

Вівторок, 28 квітня 2020, 18:42

За перші три тижні карантину у Великій Британії було виписано 3203 штрафи за "нехтування обмеженнями".

Про це заявив міністр кабінету міністрів Майкл Гоув, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Штрафи за порушення карантину були виписані в період з 27 березня по 13 квітня. Гоув додав, що з тих пір їх число "значно збільшиться".

Раніше стало відомо, що Британія планує запустити додаток для відстеження контактів у пілотному варіанті через 2 тижні.

Передбачається, що додаток стане допоміжним інструментом британської стратегії боротьби з вірусом "тестувати, відстежувати та ізолювати". Як повідомлялося раніше, уряд також задіє близько 18 тисяч фахівців, які "вручну" шукатимуть контактних осіб тих людей, у яких виявили коронавірус.

Нагадаємо, 22 квітня міністр охорони здоров'я Метт Хенкок підтвердив, що країна досягла піку епідемії коронавірусу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Велика Британія
powered by lun.ua