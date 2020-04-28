В Британии за три недели выписали более 3000 штрафов за нарушение карантина

За первые три недели карантина в Великобритании было выписано 3203 штрафа за "пренебрежение ограничениями".

Об этом заявил министр кабинета министров Майкл Гоув, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Штрафы за нарушение карантина были выписаны в период с 27 марта по 13 апреля. Гоув добавил, что с тех пор их число "значительно увеличится".

Ранее стало известно, что Великобритания планирует запустить приложение для отслеживания контактов инфицированных в пилотном варианте через 2 недели.

Предполагается, что приложение станет вспомогательным инструментом британской стратегии борьбы с вирусом "тестировать, отслеживать и изолировать". Как сообщалось ранее, правительство также задействует около 18 000 специалистов, которые "вручную" будут искать контактных лиц тех людей, у которых обнаружили коронавирус.

Напомним, 22 апреля министр здравоохранения Мэтт Хэнкок подтвердил, что страна достигла пика эпидемии коронавируса.