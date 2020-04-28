Німеччина поки не планує далі послаблювати карантин

На нараді канцлерки Німеччини Ангели Меркель і глав федеральних земель, яка має відбутися 30 квітня, не плануються рішення про послаблення чинних обмежувальних заходів через епідемію COVID-19.

Про це повідомив представник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Ще надто рано оцінювати наслідки пом'якшення карантину через пандемію COVID-19, які набули чинності 20 квітня, заявив представник німецького уряду.

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Інститут Роберта Коха (RKI), який вивчає інфекційні хвороби, 27 квітня оголосив про невелике зростання коефіцієнту зараження (R) в Німеччині до 1,0 відсотка. Це означає, що статистично одна інфікована коронавірусом людина заражає одну людину. 16 квітня цей показник був нижче 1 - 0,7.

Метою карантинних обмежень у Німеччині було зменшити R до 1,0 й нижче, на чому неодноразово наголошував глава RKI Лотар Вілер.

Канцлерка Ангела Меркель 15 квітня заявила, що коефіцієнт зараження - важливий критерій для поступового послаблення карантину.

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Із 20 квітня в Німеччині дозволили відчинити магазини площею до 800 квадратних метрів. Планується, що з 4 травня відновлять роботу школи та перукарні.

Нагадаємо, уряд Австрії 28 квітня оголосив про подальші пом’якшення карантину. З 1 травня припиняється дія обмежень на пересування громадян, однак при цьому зберігається соціальна дистанція в 1 метр.

Також з 1 травня дозволяють зібрання людей у групах до 10 осіб. На похоронах дозволяється присутність до 30 осіб.

З 15 травня в Австрії дозволять роботу ресторанів, барів. Заклади зможуть працювати щоденно з 6 ранку до 23.00 з забезпеченням дистанції в метр між відвідувачами.