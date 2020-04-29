Германия не рекомендует туристические поездки за границу по крайней мере до середины июня

Федеральное правительство Германии пока не рекомендует поездки на большие расстояния для своих граждан в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

По информации источника издания, в среду правительство продолжит строгое предупреждение для всех туристических поездок за границу по крайней мере до 14 июня. МИД согласовал такое решение незадолго до заседания правительства.

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Утвержденный в министерстве документ оставляет открытым вопрос о том, будут ли возможны поездки в летний отпуск, который в некоторых федеральных землях начнется в конце июня.

В документе сказано, что эта мера должна действовать "до дальнейшего уведомления", но, по меньшей мере, до 14 июня. К этой дате ситуация должна быть пересмотрена. Германия хочет тесно координировать свои действия с соседями по ЕС.

Германия ограничила поездки за границу для своих граждан 17 марта.

Напомним, Австрии заявила о намерении постепенно открыть границу для туристов из Чехии и Германии.

Берлин после этого предостерег от слишком быстрого восстановления туризма.

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