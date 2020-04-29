Польша откроет гостиницы, торговые центры и детсады

Польша анонсировала следующие ослабления карантина.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24, об этом объявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"С 6 мая мы дадим возможность возобновить работу яслям и детсадам... С 4 мая могут открыться гостиницы и торговые центры", - рассказал премьер.

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Кроме того, с 4 мая возобновят работу музеи и библиотеки.

Решение об открытии яслей и детсадов оставляют на усмотрение их учредителей, если заведения смогут выполнять критерии, определенные в методических рекомендациях Министерства здравоохранения. Средствами дезинфекции их обещают обеспечить.

Премьер добавил, что, несмотря на ослабление ограничений, меры безопасности остаются актуальными.

"Мы открываем экономику, но мы не должны ни на йоту ослаблять меры безопасности. Помните: выходим из дома только на работу, в магазин и при наличии других уважительных причин", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что детсадам и школам разрешат возобновить работу не ранее 24 мая.

Напомним, 20 апреля Польша осуществила первый этап отказа от некоторых ограничений и запретов, открыв доступ в леса и парки, увеличив количество покупателей в магазинах и верующих в религиозных местах.

Следующие этапы ослабление ограничений будут анонсировать каждые две недели, в зависимости от развития ситуации.

С начала эпидемии в Польше зафиксировали 12 415 случаев коронавируса, 606 заболевших скончались.