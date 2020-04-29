Конституційний суд німецької землі Саар наказав скасувати обмеження на вихід із дому

Влада федеральної німецької землі Саар повинна негайно скасувати обмеження на вихід із помешкання, запроваджені через пандемію коронавірусу.

Таке рішення виніс Конституційний суд Саару, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

Конституційні судді вирішили, що "наразі немає надійних причин безперебійного продовження суворого регулювання заборони залишати помешкання".

Це означає, що сімейні зустрічі та проведення часу на вулиці, зберігаючи необхідні відстані та обмеження контактів, тепер знову можливі.

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Кількома годинами раніше державний уряд землі Саар оголосив, що обмеження має бути знято з 4 травня.

Прессекретар суду заявила, що рішення застосовується негайно. Конституційний суд заявив, що знає "про плани уряду федеральної землі" щодо послаблення обмежень на вихід.

Рішенням суд відповів на терміновий запит громадянина Саару. Останній подав конституційну скаргу і просив скасувати обмеження через порушення права на свободу.

З 21 березня саарландцям було дозволено залишати свою квартиру лише з поважної причини. До цих причин відносилися вихід на роботу, необхідні покупки або відвідування лікаря. Заходи, вжиті урядом федеральної землі, були "необхідні" через порівняно високий рівень зараженості в Саарі, зазначив суд.

Як повідомлялося, федеральний уряд Німеччини поки не буде дозволяти поїздки на великі відстані для своїх громадян в умовах пандемії коронавірусу.