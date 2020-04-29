Конституционный суд немецкой земли Саар приказал отменить ограничения на выход из дома

Власти федеральной немецкой земли Саар должны немедленно отменить ограничения на выход из помещения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Такое решение вынес Конституционный суд Саара, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Конституционные судьи решили, что "пока нет надежных причин бесперебойного продолжения строгого регулирования запрета покидать помещение".

Это означает, что семейные встречи и времяпровождение на улице, сохраняя необходимые расстояния и ограничение контактов, теперь снова возможны.

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Несколькими часами ранее правительство земли Саар объявило, что ограничения должны быть сняты с 4 мая.

Пресс-секретарь суда заявила, что решение начинает действовать немедленно. Конституционный суд заявил, что знает "о планах правительства федеральной земли" по ослаблению ограничений на выход.

Решением суд ответил на срочный запрос гражданина Саара. Последний подал конституционную жалобу и просил отменить ограничения из-за нарушения права на свободу.

С 21 марта саарландцам было разрешено покидать свое жилье только по уважительной причине. К этим причинам относились выход на работу, необходимые покупки или посещение врача. Меры, принятые правительством федеральной земли, были "необходимы" из-за сравнительно высокого уровня заражения в Сааре, отметил суд.

Как сообщалось, федеральное правительство Германии пока не будет разрешать поездки на большие расстояния для своих граждан в условиях пандемии коронавируса.