В Італії поступово знижується кількість активних випадків коронавірусу

В Італії знижується кількість активних випадків зараження коронавірусом, а кількість людей, які одужали, продовжує зростати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Управління цивільного захисту Італії.

На цей час позитивний результат тесту в Італії мають 104 657 осіб (вчора це показник становив 105 205 осіб). Кількість збільшується до 203 591, якщо в підрахунку є також померлі та ті, хто вилікувався.

За 24 години зафіксовано 2086 нових випадків, тоді як днем раніше було 2100.

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Також повідомляється про 323 померлих серед інфікованих за останню добу (вчора було 382). Загальна кількість померлих зросла до 27 682 осіб.

У неділю влада Італії повідомляла про різке падіння летальних випадків від коронавірусу - 260 смертей, найнижча кількість з 14 березня.

Кількість людей у відділеннях інтенсивної терапії продовжує знижуватись і складає 1795 осіб - на 68 менше, ніж вчора. 2311 людей вилікувались від коронавірусу за останню добу, це майже стільки ж, як і вчора. Загалом з початку епідемії хворобу подолали 71 252 осіб.

Нагадаємо, Італія оголосила про перехід до другої фази пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу.