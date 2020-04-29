В Італії поступово знижується кількість активних випадків коронавірусу
В Італії знижується кількість активних випадків зараження коронавірусом, а кількість людей, які одужали, продовжує зростати.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Управління цивільного захисту Італії.
На цей час позитивний результат тесту в Італії мають 104 657 осіб (вчора це показник становив 105 205 осіб). Кількість збільшується до 203 591, якщо в підрахунку є також померлі та ті, хто вилікувався.
За 24 години зафіксовано 2086 нових випадків, тоді як днем раніше було 2100.
Також повідомляється про 323 померлих серед інфікованих за останню добу (вчора було 382). Загальна кількість померлих зросла до 27 682 осіб.
У неділю влада Італії повідомляла про різке падіння летальних випадків від коронавірусу - 260 смертей, найнижча кількість з 14 березня.
Кількість людей у відділеннях інтенсивної терапії продовжує знижуватись і складає 1795 осіб - на 68 менше, ніж вчора. 2311 людей вилікувались від коронавірусу за останню добу, це майже стільки ж, як і вчора. Загалом з початку епідемії хворобу подолали 71 252 осіб.
Нагадаємо, Італія оголосила про перехід до другої фази пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу.