В Италии постепенно снижается количество активных случаев коронавируса

В Италии снижается количество активных случаев заражения коронавирусом, а количество людей, которые выздоровели, продолжает расти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии.

В настоящее время положительный результат теста в Италии имеют 104 657 человек (вчера это показатель составлял 105 205 ​​человек). Количество увеличивается до 203 591, если в подсчете также учитываются умершие и те, кто вылечился.

За 24 часа зафиксировано 2086 новых случаев, тогда как днем ​​ранее было 2100.

Также сообщается о 323 погибших среди инфицированных за последние сутки (вчера было 382). Общее количество умерших возросло до 27 682 человек.

В воскресенье власти Италии сообщали о резком падении летальных случаев от коронавируса - 260 смертей, самое низкое количество с 14 марта.

Количество людей в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться и составляет 1795 человек - на 68 меньше, чем вчера. 2311 человек вылечились от коронавируса за последние сутки, это почти столько же, как и вчера. Всего с начала эпидемии болезнь преодолели 71 252 человек.

Напомним, Италия объявила о переходе ко второй фазе смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.