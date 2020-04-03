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Меркель вийшла із двотижневої самоізоляції

П'ятниця, 3 квітня 2020, 14:08

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель після двотижневої самоізоляції повернулась до роботи у свою канцелярію.

Про це у п’ятницю оголосив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt

За його словами, в офісі федерального канцлера діють суворі правила соціального дистанціювання, а переговори з главами інших урядів Меркель проводить телефоном чи через відеочати.

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"Зараз робота продовжується з офісу канцлерки", - сказав Зайберт.  

Ангела Меркель самоізолювалася вдома 22 березня після того, як довідалась, що її лікар отримав позитивний результат на коронавірус. 

Після цього Меркель тричі перевіряли на COVID-19 і всі результати тестування були негативними. 

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Коронавірус Меркель
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