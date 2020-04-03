Меркель вийшла із двотижневої самоізоляції

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель після двотижневої самоізоляції повернулась до роботи у свою канцелярію.

Про це у п’ятницю оголосив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.

За його словами, в офісі федерального канцлера діють суворі правила соціального дистанціювання, а переговори з главами інших урядів Меркель проводить телефоном чи через відеочати.

"Зараз робота продовжується з офісу канцлерки", - сказав Зайберт.

Ангела Меркель самоізолювалася вдома 22 березня після того, як довідалась, що її лікар отримав позитивний результат на коронавірус.

Після цього Меркель тричі перевіряли на COVID-19 і всі результати тестування були негативними.

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