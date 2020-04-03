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Меркель вышла из двухнедельной самоизоляции

Пятница, 3 апреля 2020, 14:08

Канцлер Германии Ангела Меркель после двухнедельной самоизоляции вернулась к работе в своей канцелярии.

Об этом в пятницу объявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

По его словам, в офисе федерального канцлера действуют строгие правила социального дистанцирования, а переговоры с главами других правительств Меркель проводит по телефону или через видеочат.

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"Теперь работа продолжается из офиса канцлера", - сказал Зайберт.

Ангела Меркель изолировалась дома 22 марта после того, как узнала, что ее врач получил положительный результат теста на коронавирус.

После этого Меркель трижды проверяли на COVID-19 и все результаты тестирования были отрицательными.

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