Частина депутатів партії Меркель закликає відкрити кордони

Низка депутатів Християнсько-демократичного союзу (ХДС), партії Ангели Меркель, виступають проти продовження заходів, які обмежують можливість перетину німецького кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

У четвер канцлерка Ангела Меркель та прем'єр-міністри федеральних земель обговорять на зустрічі, серед іншого, ситуацію на кордонах Німеччини. Міністр внутрішніх справ Горст Зеєгофер виступає за те, аби обмеження на в'їзд, що закінчуються в понеділок, були продовжені до 15 травня.

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9 депутатів ХДС від Баден-Вюртембергу та Рейнланд-Пфальцу виступають проти продовження заходів, які тривають вже близько шести тижнів. Найбільше їх увага зосереджується на кордонах із сусідніми Францією, Люксембургом та Швейцарією. Багато прикордонних переходів зараз там повністю перекриті.

На відкритих пунктах пропуску кордон можуть перетинати прикордонні працівники, близькі родичі та сімейні пари. За словами депутатів, виняток, який МВС затвердив для партнерів без свідоцтва про шлюб, не застосовується федеральною поліцією на практиці.

Депутати стверджують, що прикордонні заходи більше не можуть бути виправдані захистом здоров'я, натомість вони викликали багато проблем. "Сім'ї розбиті, партнери розділені, ускладнені приміські та шкільні маршрути, порушені ланцюжки поставок і порушені зв'язки!", - заявляють депутати.

Вони підкреслюють, що охорона здоров'я продовжує залишатися пріоритетом, але зараз склалася нова ситуація. Ситуація з поширенням інфекції в сусідніх країнах виглядає позитивно, а подекуди навіть краще ніж в Німеччині. До того ж, сусідні держави послідовно діють проти пандемії.

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