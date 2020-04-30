Часть депутатов партии Меркель призывают открыть границы

Ряд депутатов Христианско-демократического союза (ХДС), партии Ангелы Меркель, выступают против продления меры, ограничивающих возможность пересечения немецкой границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

В четверг канцлер Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель обсудят на встрече, среди прочего, ситуацию на границах Германии. Министр внутренних дел Хорст Зеехофер выступает за то, чтобы ограничения на въезд, заканчивающиеся в понедельник, были продлены до 15 мая.

Девять депутатов ХДС от Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальца выступают против продления мер, которые продолжаются уже около шести недель. Больше всего их внимание сосредотачивается на границах с соседними Францией, Люксембургом и Швейцарией. Многие пограничные переходы сейчас там полностью перекрыты.

На открытых пунктах пропуска границу могут пересекать пограничные работники, близкие родственники и семейные пары. По словам депутатов, исключение, которое МВД утвердило для партнеров без свидетельства о браке, не применяется федеральной полицией на практике.

Депутаты утверждают, что пограничные меры больше не могут быть оправданы защитой здоровья, зато они вызвали много проблем. "Семьи разбиты, партнеры разделены, осложнены пригородные и школьные маршруты, нарушены цепочки поставок и нарушены связи!" - заявляют депутаты.

Они подчеркивают, что здравоохранение продолжает оставаться приоритетом, но сейчас сложилась новая ситуация. Ситуация с распространением инфекции в соседних странах выглядит положительно, а иногда даже лучше, чем в Германии. К тому же соседние государства последовательно действуют против пандемии.

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