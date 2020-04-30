Економіка Іспанії впала на рекордні 5,2% через коронавірус
Економіка Іспанії різко скоротилася в першому кварталі року через коронавірусні обмеження, при цьому ВВП впав на 5,2% в період з січня по березень.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
За даними національного статистичного агентства країни INE, четверта за величиною економіка єврозони не переживала настільки серйозного спаду з часів Великої депресії 1930-х років.
Для порівняння, під час фінансової кризи в першому кварталі 2009 року ВВП впав на 2,6 відсотка.
Нинішнє падіння відбулося після оптимістичного кінця 2019 року. ВВП країни в останньому кварталі збільшився на 0,4 відсотка, головним чином завдяки збільшенню експорту.
Падінню сприяло декілька чинників, в тому числі скорочення споживання домашніх господарств на 7,5 відсотка, скорочення інвестицій в бізнес на 3,5 відсотка і падіння на ринку житла на 9,6 відсотка.
Міністр транспорту Хосе Луїс Абалос заявив, що уряд чекав значних економічних наслідків і наполягало на національному пакті з модернізації економіки.
"План ослаблення карантину також пов'язаний з цією ситуацією, щоб не допустити більше масштабного економічного спаду", - сказав він.
Нагадаємо, кількість жертв коронавірусу в Іспанії протягом останньої доби зросла на 268 – це найменше число померлих за добу за більше ніж місяць.