Економіка Іспанії впала на рекордні 5,2% через коронавірус

Економіка Іспанії різко скоротилася в першому кварталі року через коронавірусні обмеження, при цьому ВВП впав на 5,2% в період з січня по березень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За даними національного статистичного агентства країни INE, четверта за величиною економіка єврозони не переживала настільки серйозного спаду з часів Великої депресії 1930-х років.

Для порівняння, під час фінансової кризи в першому кварталі 2009 року ВВП впав на 2,6 відсотка.

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Нинішнє падіння відбулося після оптимістичного кінця 2019 року. ВВП країни в останньому кварталі збільшився на 0,4 відсотка, головним чином завдяки збільшенню експорту.

Падінню сприяло декілька чинників, в тому числі скорочення споживання домашніх господарств на 7,5 відсотка, скорочення інвестицій в бізнес на 3,5 відсотка і падіння на ринку житла на 9,6 відсотка.

Міністр транспорту Хосе Луїс Абалос заявив, що уряд чекав значних економічних наслідків і наполягало на національному пакті з модернізації економіки.

"План ослаблення карантину також пов'язаний з цією ситуацією, щоб не допустити більше масштабного економічного спаду", - сказав він.

Нагадаємо, кількість жертв коронавірусу в Іспанії протягом останньої доби зросла на 268 – це найменше число померлих за добу за більше ніж місяць.