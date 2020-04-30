Экономика Испании упала на рекордные 5,2% из-за коронавируса

Экономика Испании резко сократилась в первом квартале года в связи с коронавирусными ограничениями, при этом ВВП упал на 5,2% в период с января по март.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По данным национального статистического агентства страны INE, четвертая по величине экономика еврозоны не переживала столь серьезного спада со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Для сравнения, во время финансового кризиса в первом квартале 2009 года ВВП упал на 2,6 процента.

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Нынешнее падение произошло после оптимистичного конца 2019 года. ВВП страны в последнем квартале увеличился на 0,4 процента, главным образом благодаря увеличению экспорта.

Падению способствовало несколько факторов, в том числе сокращение потребления домашних хозяйств на 7,5 процента, сокращение инвестиций в бизнес на 3,5 процента и спад на рынке жилья на 9,6 процента.

Министр транспорта Хосе Луис Абалос заявил, что правительство ожидало значительных экономических последствий и настаивало на национальном пакте по модернизации экономики.

"План ослабления карантина также связан с этой ситуацией, чтобы не допустить больше масштабного экономического спада", - сказал он.

Напомним, количество жертв коронавируса в Испании за последние сутки выросло на 268 - это наименьшее число умерших за сутки более чем за месяц.