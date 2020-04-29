Чиновнику в Іспанії довелось вибачатись за обприскування пляжу відбілювачем

Чиновник на півдні Іспанії вибачився за те, що розпорядився обприскати місцевий пляж розведеним відбілювачем, аби захистити жителів від COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Минулого тижня пляжем у селі Захара де лос Атунес в Андалусії проїхали трактори з обприскувачами уздовж частини пляжу. Таким чином посадовці готувалися до виходу з дому дітей, які провели 6 тижнів на карантині.

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Рішення продезінфікувати пляж розлютило екологів.

"Це абсолютно абсурдно. Пляж - це жива екосистема. І коли ви кропите його відбілювачем, ви вбиваєте все, до чого він торкається", - сказала Марія Долорес Іглесіас Бенітес, яка очолює місцеву асоціацію, що активно займається захистом цього району, який служить місцем гніздуванням для декількох видів перелітних птахів.

Її група подала скарги до місцевих органів влади та привернула увагу іспанського "Грінпісу".

Муніципальний чиновник Августин Конехо пояснив, що його дії були мотивовані виключно бажанням захистити дітей. "Я визнаю, що це помилка. Але це було зроблено з найкращими намірами", - сказав він.