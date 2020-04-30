У Сербії пропонують тестувати на коронавірус усіх авіапасажирів

У Сербії пропонують впровадити обов’язкове тестування на COVID-19 для людей, які планують вирушати у подорож літаком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insights.

Міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Зорана Михайлович пропонує запровадити норму про те, що надалі усі люди, які планують вирушати у подорож літаком, повинні будуть здавати тест на COVID-19.

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"Що стосується норм безпеки в авіатранспорті, будь-хто, хто хоче вирушити у подорож, повинен буде пройти тест на коронавірус не більше ніж за 72 години до польоту, та ізолюватися після прибуття", - зазначила вона під час ефіру на Prva Television.

Чи норму пропонують впроваджувати тільки для мандрівників, які прибувають в країну, чи також до людей, які виїжджають за кордон – не уточнюється.

Міністр додала, що Сербія почне поступово відкривати пасажирське авіасполучення "між 15-18 травня".

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Нагадаємо, з минулого вівторка Сербія почала послаблювати карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу. Вже відновили роботу більшість магазинів та майстерень.

Відкриття готелів, курортів, торгових центрів, міжміських перевезень, а також контрольоване відкриття аеропортів, кафе і ресторанів заплановано на період з 4 по 11 травня.