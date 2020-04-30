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В Сербии предлагают тестировать на коронавирус всех авиапассажиров

Четверг, 30 апреля 2020, 15:18

В Сербии предлагают ввести обязательное тестирование на COVID-19 для людей, которые планируют отправиться в путешествие на самолете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insights.

Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Зорана Михайлович предлагает ввести норму о том, что в дальнейшем все люди, которые планируют отправиться в путешествие самолетом, должны будут сдавать тест на COVID-19.

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"Что касается норм безопасности в самолетах, любой, кто хочет отправиться в путешествие, должен пройти тест на коронавирус не более чем за 72 часа до полета, и изолироваться после прибытия", - отметила она в эфире Prva Television.

То ли норму предлагают внедрять только для путешественников, прибывающих в страну, то ли также для людей, выезжающих за границу - не уточняется.

Министр добавила, что Сербия начнет постепенно открывать пассажирское авиасообщение "между 15-18 мая".

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Напомним, с прошлого вторника Сербия начала ослаблять карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Уже возобновили работу большинство магазинов и мастерских.

Открытие гостиниц, курортов, торговых центров, междугородных перевозок, а также контролируемое открытие аэропортов, кафе и ресторанов запланировано на период с 4 по 11 мая.

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