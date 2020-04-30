Лавров "пробивал" прямой диалог Украины с боевиками на нормандских переговорах - Кулеба

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров в "нормандском формате" пытался свести ситуацию к прямому диалогу между Украиной и боевиками так называемых "Л/ДНР".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге после встречи.

"Определенная часть разговора была посвящена попыткам российского коллеги завести интерпретацию реальности в прямой диалог с Донецком и Луганском. Украина готова говорить с украинцами на оккупированных территориях, более того, мы хотим этого. Но мы не должны говорить с теми незаконными формированиями, которые не уполномочены должным образом представлять интересы украинцев с оккупированных территорий ", - сказал Кулеба.

Он добавил, что позиция Украины остается неизменной и ее поддерживают партнеры из Франции и Германии: есть Трехсторонняя контактная группа, в которой присутствуют Россия, как государство-агрессор, Украина, которая защищается от агрессии, и ОБСЕ как посредник, остающийся ключевым механизмом для поиска взаимоприемлемых решений для прекращения войны и деоккупации.

"Я подчеркнул, что мы готовы к диалогу по значимым вопросам, но не будем пересекать наши "красные линии", - сказал Кулеба.

Ранее сообщалось, что на запланированной онлайн-встрече главы МИД стран нормандского формата оценят состояние реализации нормандских договоренностей в Париже, попытаются установить причины стагнации мирного процесса и разработают решения, необходимые для придания импульса работе Трехсторонней контактной группы.

В России ранее заявляли, что пока не видят смысла проводить новый саммит в нормандском формате, пока не реализованы решения, принятые на декабрьской встрече лидеров в Париже.