Німеччина продовжить соціальне дистанціювання до 10 травня
Німеччина збирається продовжити заходи соціального дистанціювання у зв’язку з коронавірусом до 10 травня.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявив Хельге Браун, керівник апарату федерального канцлера Ангели Меркель.
"Обмеження контактів точно будуть продовжені до 10 травня", - зазначив Хельге Браун.
За його словами, Меркель та очільники урядів федеральних земель обговорюватимуть можливість відкриття шкіл та дитсадків і відновлення спортивних заходів, але чекатимуть до 6 травня, щоб подивитись, як змінилась ситуація після першого етапу послаблення карантинних обмежень.
Німеччина розпочала послаблювати карантин минулого тижня: відновили роботу деякі магазини.
Станом на четвер, кількість підтверджених заражень коронавірусом у Німеччині зросла до 159 119 випадків, з початку епідемії померли 6 288 людей.
За останню добу виявили 1478 нових заражень, померли 173 особи.
Швидкість поширення вірусу дещо сповільнилася, порівняно з минулим тижнем. За даними Інституту Роберта Коха, зараз 100 заражених вірусом заражають приблизно 76 інших людей, тоді як минулого тижня – приблизно 96 людей.