Германия продолжит социальное дистанцирование до 10 мая

Германия собирается продолжить меры социального дистанцирования в связи с коронавирусом до 10 мая.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил Хельге Браун, руководитель аппарата федерального канцлера Ангелы Меркель.

"Ограничения контактов точно будут продлены до 10 мая", - отметил Хельге Браун.

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По его словам, Меркель и главы правительств федеральных земель будут обсуждать возможность открытия школ и детсадов и возобновления спортивных мероприятий, но подождут до 6 мая, чтобы посмотреть, как изменилась ситуация после первого этапа ослабления карантина.

Германия начала ослаблять карантин на прошлой неделе: возобновили работу некоторые магазины.

По состоянию на четверг, количество подтвержденных заражений коронавирусом в Германии выросло до 159 119 случаев, с начала эпидемии умерли 6288 человек.

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За последние сутки обнаружили 1478 новых заражений, умерли 173 человека.

Скорость распространения вируса несколько замедлилась по сравнению с прошлой неделей. По данным Института Роберта Коха, сейчас 100 зараженных вирусом заражают примерно 76 других людей, тогда как на прошлой неделе - примерно 96 человек.