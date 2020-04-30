ПАРЄ все ж вирішила перенести свою літню сесію – Ясько

Парламентська асамблея Ради Європи вирішила перенести літню сесію у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила народний депутат Єлизавета Ясько, представниця України у ПАРЄ, за підсумками першого онлайн-засідання Бюро та Постійного комітету ПАРЄ.

"Літня сесія переноситься поки на невідомий термін, але відбудеться до жовтня", - повідомила вона на своїй Facebook-сторінці.

Зазначимо, що сьогоднішнє рішення не остаточне, оскільки ще одне засідання Бюро та Постійного комітету відбудеться 7 травня.

Депутатка повідомила, що найважливішими рішеннями за сьогодні стали:

- рішення про віддалений метод роботи ПАРЄ, її комітетів та керуючих органів;

- перенесення літньої сесії на невизначений термін, але не пізніше, ніж вересень;

Сьогодні в ПАРЄ відбулось засідання бюро та зараз відбувається засідання постійного комітету в який я входжу. Це перше... Опубліковано Lisa Yasko Четвер, 30 квітня 2020 р.

Рішення про дати проведення Асамблеї у повному форматі мають прийняти на червневому засіданні Бюро та постійного комітету.

Наступні засідання Бюро та Постійного комітету призначили на 7 травня, хоча декілька днів тому повідомлялося, що це засідання точно не відбудеться і перенесене на осінь.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", намір ПАРЄ відновити роботу в онлайн-режимі містить ризики для України – тому що онлайн-сесія обмежує можливості переконувати інших депутатів і посилює потужних гравців, на кшталт Росії.