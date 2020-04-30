ПАСЕ все же решила перенести свою летнюю сессию - Ясько

Парламентская ассамблея Совета Европы решила перенести летнюю сессию в связи с пандемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила народный депутат Елизавета Ясько, представительница Украины в ПАСЕ, по итогам первого онлайн-заседания Бюро и Постоянного комитета ПАСЕ.

"Летняя сессия переносится пока на неизвестный срок, но состоится до октября", - сообщила она на своей фейсбук-странице.

Отметим, что сегодняшнее решение не окончательное, поскольку еще одно заседание Бюро и Постоянного комитета состоится 7 мая.

Депутат сообщила, что важнейшими решениями за сегодня стали:

- решение об удаленном методе работы ПАСЕ, ее комитетов и управляющих органов;

- перенос летней сессии на неопределенный срок, но не позднее, чем на сентябрь;

Решение о дате проведения сессии Ассамблеи в полном формате должны принять на июньском заседании Бюро и Постоянного комитета.

Сьогодні в ПАРЄ відбулось засідання бюро та зараз відбувається засідання постійного комітету в який я входжу. Це перше... Опубліковано Lisa Yasko Четвер, 30 квітня 2020 р.

Следующие заседания Бюро и Постоянного комитета назначили на 7 мая, хотя несколько дней назад сообщалось, что это заседание точно не произойдет и перенесено на осень.

Как ранее сообщала "Европейская правда", намерение ПАСЕ возобновить работу в онлайн-режиме содержит риски для Украины - потому что онлайн-сессия ограничивает возможности убеждать других депутатов и усиливает мощных игроков, таких как Россия.