ПАСЕ все же решила перенести свою летнюю сессию - Ясько
Парламентская ассамблея Совета Европы решила перенести летнюю сессию в связи с пандемией коронавируса.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила народный депутат Елизавета Ясько, представительница Украины в ПАСЕ, по итогам первого онлайн-заседания Бюро и Постоянного комитета ПАСЕ.
"Летняя сессия переносится пока на неизвестный срок, но состоится до октября", - сообщила она на своей фейсбук-странице.
Отметим, что сегодняшнее решение не окончательное, поскольку еще одно заседание Бюро и Постоянного комитета состоится 7 мая.
Депутат сообщила, что важнейшими решениями за сегодня стали:
- решение об удаленном методе работы ПАСЕ, ее комитетов и управляющих органов;
- перенос летней сессии на неопределенный срок, но не позднее, чем на сентябрь;
Решение о дате проведения сессии Ассамблеи в полном формате должны принять на июньском заседании Бюро и Постоянного комитета.
Сьогодні в ПАРЄ відбулось засідання бюро та зараз відбувається засідання постійного комітету в який я входжу. Це перше...Опубліковано Lisa Yasko Четвер, 30 квітня 2020 р.
Следующие заседания Бюро и Постоянного комитета назначили на 7 мая, хотя несколько дней назад сообщалось, что это заседание точно не произойдет и перенесено на осень.
Как ранее сообщала "Европейская правда", намерение ПАСЕ возобновить работу в онлайн-режиме содержит риски для Украины - потому что онлайн-сессия ограничивает возможности убеждать других депутатов и усиливает мощных игроков, таких как Россия.