У Данії не прискорюється поширення коронавірусу після пом'якшення карантину

У Данії не прискорилося поширення коронавірусу після того, як на початку цього місяця заходи щодо блокування почали поступово скасовувати.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Так званий показник R0, який демонструє середню кількість заражень вірусом однією людиною, з середини квітня незначно зростав, але залишається нижче 1,0.

Тобто одна інфікована людина заражає також не більше однієї людини, повідомляє державний Serum Institute, який відповідає за готовність до інфекційних захворювань.

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"Немає ознак того, що епідемія Covid-19 прискорюється", - йдеться у даних інституту.

За останню добу у Данії підтвердили 157 нових випадків коронавірусу, загалом з початку епідемії позитивний тест здали 9008 осіб. В результаті хвороби померли 443 людей.

На сьогодні у лікарнях перебувають 267 людей і це найнижчий показник з 23 березня; 66 пацієнтів знаходяться в реанімації.

Нагадаємо, 15 квітня Данія відкрила дитячі садочки та початкові школи після місячного карантину через коронавірус, ставши першою країною в Європі, яка пішла на такий крок.

З 20 квітня дозволено відновити роботу дрібним підприємцям, таким як перукарні, салони краси та автошколи.

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