В Дании не ускоряется распространение коронавируса после смягчения карантина

В Дании не ускорилось распространение коронавируса после того, как в начале этого месяца меры по блокированию начали постепенно отменять.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Так называемый показатель R0, который демонстрирует среднее количество заражений вирусом одним человеком, с середины апреля незначительно рос, но остается ниже 1,0.

То есть одна инфицированный человек заражает также не более одного человека, сообщает государственный Serum Institute, который отвечает за готовность к инфекционным заболеваниям.

"Нет признаков того, что эпидемия Covid-19 ускоряется", - говорится в данных института.

За последние сутки в Дании подтвердили 157 новых случаев коронавируса, всего с начала эпидемии положительный тест сдали 9008 человек. В результате болезни умерли 443 человек.

На сегодня в больницах находятся 267 человек и это самый низкий показатель с 23 марта; 66 пациентов находятся в реанимации.

Напомним, 15 апреля Дания открыла детские сады и начальные школы после месячного карантина, став первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.

С 20 апреля разрешено возобновить работу мелким предпринимателям, таким как парикмахерские, салоны красоты и автошколы.