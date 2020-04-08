Прем'єр Канади вперше очолить засідання уряду після майже місяця самоізоляції

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вперше очолить засідання уряду після майже місяця самоізоляції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Джастін Трюдо вперше вийде на роботу та очолить засідання уряду після того, як з 12 березня перебував на самоізоляції і працював дистанційно.

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Нагадаємо, канадський прем’єр самоізолювався після того, як у його дружини Софі Грегуар Трюдо підтвердили коронавірус. 29 березня Софі Трюдо повідомила, що одужала.

Трюдо і надалі працюватиме переважно з дому, але буде приїздити на найважливіші урядові засідання. Сьогоднішнє засідання уряду присвячене наступним крокам з протидії поширенню коронавірусу та реагування на наслідки епідемії для економіки країни.

Джастін Трюдо також висловив сподівання, що засідання парламенту перейдуть в онлайн-режим, щоб усі депутати могли бути присутніми на них.

Наразі робота парламенту у звичайному режимі призупинена. Відбуваються лише короткі сесії для ухвалення найважливіших рішень.