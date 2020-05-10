У Швейцарії протестували проти карантинних обмежень

У низці міст Швейцарії відбулися протести проти карантинних обмежень, запроваджених для протидії епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють низка медіа, серед яких Keystone-ATS та RTS.

У суботу, 9 травня, у низці міст Швейцарії відбулися акції протесту проти карантинних обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу. Люди вийшли з гаслами про те, що обмеження порушують фундаментальні права людини. Деякі протестувальники тримали плакати з написом про те, що "без карантинних обмежень Швеція впоралася настільки ж добре, як Швейцарія".

Зокрема, перед парламентом країни у Берні зібралися кілька сотень протестувальників (на відео).

Між сотнею та 200 людей вийшли на протест у Цюріху та близько 80 – у Сен-Галь.

Наразі у Швейцарії зареєстровано близько 30 тисяч підтверджених заражень коронавірусом, померли більше 1500 хворих. На 6 травня, кількість нових випадків зараження коронавірусом в країні впала до найнижчого рівня за більш ніж два місяці.

Вже два тижні тому почалися послаблення карантину – змогли відновити роботу перукарні та квіткові магазини. Водночас, зібрання групами більше 5 осіб все ще заборонені.

З понеділка відкриються школи, ресторани, музеї та бібліотеки, але із зобов’язанням дотримуватися заходів безпеки.

Читайте також: Черги, готелі та "кутки для кашлю": яким буде життя у посткарантинній Європі.