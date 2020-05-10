В Швейцарии протестовали против карантинных ограничений

В ряде городов Швейцарии прошли протесты против карантинных ограничений, введенных для противодействия эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают ряд СМИ, среди которых Keystone-ATS и RTS.

В субботу, 9 мая, в ряде городов Швейцарии прошли акции протеста против карантинных ограничений, введенных для сдерживания эпидемии коронавируса. Люди вышли с лозунгами о том, что ограничения нарушают фундаментальные права человека. Некоторые протестующие держали плакаты с надписью о том, что "без карантина Швеция справилась столь же хорошо, как Швейцария".

Перед парламентом страны в Берне собрались несколько сотен протестующих (на видео). Между 100 и 200 человек вышли на протест в Цюрихе, и около 80 – в Сен-Галь.

Послабления карантина в Швейцарии начались уже две недели назад – смогли возобновить работу парикмахерские и цветочные магазины. В то же время, собрание группами более 5 человек все еще запрещены.

С понедельника откроются школы, рестораны, музеи и библиотеки, но с обязательством соблюдать меры безопасности.

Сейчас в Швейцарии зарегистрировано около 30 тысяч подтвержденных заражений коронавирусом, умерли более 1500 больных. На 6 мая, количество новых случаев заражения упало до самого низкого уровня за более чем два месяца.

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