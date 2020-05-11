У Парижі після послаблення карантину окремі поїзди метро були переповнені

У Парижі в перший день послаблення карантину окремі поїзди у годину пік виявилися переповнені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

На окремих особливо завантажених лініях громадського транспорту люди в пікові години не могли дотримуватися безпечної дистанції – через кількість пасажирів та спізнення потягів.

Особливо напружена ситуація виникла на 13-й лінії (на відео). Один з перших потягів пасажири чекали довше 40 хвилин. На решті ліній було спокійніше. Водночас, вимогу щодо перебування у масках люди виконують.

У поїздах мережі RER, що сполучає паризьке метро з приміськими маршрутами, перші поїзди були досить заповнені, але потім ситуація нормалізувалася. Здебільшого люди дотримувалися дистанції і займали одне з парних сидінь. Репортери також бачили, що багатьом людям, які з’явилися без маски, відмовили у посадці.

Fréquentation pas du tout revenue à la « normale » ce matin sur la @Ligne4_RATP. De la place, de la distance, et des masques 😷 pic.twitter.com/OwxEfws4ri — Julien Cholin (@jcholin) May 11, 2020

Міністр охорони здоров’я Олів’є Веран, відповідаючи на запитання репортерів з приводу переповнених потягів на 13-й лінії, відповів, що влада шукатиме рішення, як уникнути таких скупчень людей.

"Дуже прикро, що вийшла така ситуація з першим потягом, але ми стежимо, як розвивається ситуація протягом дня, і подумаємо, що змінити, щоб завтра ситуація покращилася".

Нагадаємо, сьогодні Франція послаблює низку карантинних обмежень, після майже 2 місяців жорсткого карантину. Відкривається більшість закладів торгівлі (окрім ресторанів) та інші підприємства, а також невеликі музеї і бібліотеки – з дотриманням суворих заходів безпеки.

Від сьогодні людям більше не потрібно носити з собою спеціальну форму, де вказана причина виходу з дому. Але це зобов’язання залишається для тих, хто збирається користуватися транспортом в годину пік у столичному регіоні.