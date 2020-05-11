В Париже после ослабления карантина отдельные поезда метро были переполнены

В Париже в первый день ослабления карантина отдельные поезда в час пик оказались переполнены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

На отдельных особо загруженных линиях общественного транспорта люди в пиковые часы не могли соблюдать безопасную дистанцию ​​- через количество пассажиров и опоздание поездов.

Особенно напряженная ситуация возникла на 13-й линии (на видео). Один из первых поездов пассажиры ждали дольше 40 минут. На остальных линиях было спокойнее. В то же время, требование о пребывании в масках люди выполняют.

В поездах сети RER, соединяющей парижское метро с пригородными маршрутами, первые поезда были достаточно заполнены, но потом ситуация нормализовалась. В основном люди соблюдали дистанцию ​​и занимали одно из парных сидений. Репортеры также видели, что многим людям, которые появились без маски, отказали в посадке.

Fréquentation pas du tout revenue à la « normale » ce matin sur la @Ligne4_RATP. De la place, de la distance, et des masques 😷 pic.twitter.com/OwxEfws4ri — Julien Cholin (@jcholin) May 11, 2020

Министр здравоохранения Оливье Веран, отвечая на вопрос репортеров по поводу переполненных поездов на 13-й линии, ответил, что власть будет искать решение, как избежать таких скоплений людей.

"Очень жаль, что получилась такая ситуация с первым поездом, но мы следим, как развивается ситуация в течение дня, и подумаем, что изменить, чтобы завтра ситуация улучшилась".

Напомним, сегодня Франция ослабляет ряд карантинных ограничений, после почти 2 месяцев жесткого карантина. Открывается большинство предприятий торговли (кроме ресторанов) и другие предприятия, а также небольшие музеи и библиотеки - с соблюдением строгих мер безопасности.

С сегодняшнего дня людям больше не нужно носить с собой специальную форму, где указана причина выхода из дома. Но это обязательство остается для тех, кто собирается пользоваться транспортом в час пик в столичном регионе.