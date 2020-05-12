У Боснії турфірми влаштували "парад автобусів", вимагаючи підтримки від держави
У Сараєво, столиці Боснії і Герцеговини, працівники туристичної галузі влаштували протест, вимагаючи від влади підтримки у зв’язку епідемією коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на Klix.ba.
Представники турагенцій, компаній-перевізників та готелів зібралися навпроти Національного музею Боснії і Герцеговини із візками для багажу, на яких розмістили логотипи своїх фірм, потім влаштували "парад" туристичних автобусів через центр міста.
За словами підприємців-учасників акції, уряд недооцінює, що вони почали зазнавати збитків у зв’язку з пандемією не лише з моменту початку карантинних обмежень у Боснії та Герцеговині, а значно раніше.
Як механізми підтримки, підприємці пропонують запровадити обов’язкові "уроки просто неба" та екскурсії для школярів, які дадуть галузі на всій території країни тимчасовий підробіток.
Підприємці просять якомога швидше відновити роботу готелів і популярних туристичних місць, відкрити кордони країни для туристів і зняти транспортні обмеження, а також запровадити систему знижок на відвідання туристичних об’єктів в країні.
Представник асоціації турфірм Боснії і Герцеговини Зоран Бібанович заявив під час акції, що компанії не підведуть клієнтів, які заздалегідь сплатили їм за майбутні послуги, і якщо епідемічна ситуація не дозволить прийняти людей так, як планувалося, гроші будуть повернені.
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