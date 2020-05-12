У Боснії турфірми влаштували "парад автобусів", вимагаючи підтримки від держави

У Сараєво, столиці Боснії і Герцеговини, працівники туристичної галузі влаштували протест, вимагаючи від влади підтримки у зв’язку епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на Klix.ba.

Представники турагенцій, компаній-перевізників та готелів зібралися навпроти Національного музею Боснії і Герцеговини із візками для багажу, на яких розмістили логотипи своїх фірм, потім влаштували "парад" туристичних автобусів через центр міста.

Фото: Klix

За словами підприємців-учасників акції, уряд недооцінює, що вони почали зазнавати збитків у зв’язку з пандемією не лише з моменту початку карантинних обмежень у Боснії та Герцеговині, а значно раніше.

Як механізми підтримки, підприємці пропонують запровадити обов’язкові "уроки просто неба" та екскурсії для школярів, які дадуть галузі на всій території країни тимчасовий підробіток.

Фото: Klix

Підприємці просять якомога швидше відновити роботу готелів і популярних туристичних місць, відкрити кордони країни для туристів і зняти транспортні обмеження, а також запровадити систему знижок на відвідання туристичних об’єктів в країні.

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Представник асоціації турфірм Боснії і Герцеговини Зоран Бібанович заявив під час акції, що компанії не підведуть клієнтів, які заздалегідь сплатили їм за майбутні послуги, і якщо епідемічна ситуація не дозволить прийняти людей так, як планувалося, гроші будуть повернені.

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