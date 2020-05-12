В Боснии турфирмы устроили "парад автобусов", требуя поддержки от государства

В Сараево, столице Боснии и Герцеговины, работники туристической отрасли устроили протест, требуя от власти поддержки в связи эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Klix.ba.

Представители турагентств, компаний-перевозчиков и гостиниц собрались напротив Национального музея Боснии и Герцеговины с тележками для багажа, на которых разместили логотипы своих фирм, потом устроили "парад" туристических автобусов через центр города.

Фото: Klix

По словам предпринимателей - участников акции, правительство недооценивает, что они начали нести убытки в связи с пандемией не только с момента начала карантина в Боснии и Герцеговине, а значительно раньше.

В качестве механизмов поддержки предприниматели предлагают ввести обязательные "уроки под открытым небом" и экскурсии для школьников, которые дадут отрасли на всей территории страны временный приработок.

Фото: Klix

Предприниматели просят как можно быстрее восстановить работу гостиниц и популярных туристических мест, открыть границы страны для туристов и снять транспортные ограничения, а также ввести систему скидок на посещение туристических объектов в стране.

Представитель ассоциации турфирм Боснии и Герцеговины Зоран Бибанович заявил во время акции, что компании не подведут клиентов, которые заранее оплатили им будущие услуги, и если эпидемическая ситуация не позволит принять людей так, как планировалось, деньги будут возвращены.

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