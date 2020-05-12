Заявления о возобновлении полетов в Украину в конце мая вводят в заблуждение - министерство
До принятия официальных решений украинского правительства о возобновлении регулярных рейсов действия авиакомпаний по продаже билетов являются преждевременными.
Об этом НВ Бизнес заявили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, пишет "Европейская правда".
"Пассажирам необходимо ориентироваться на официальные заявления и решения правительства", - прокомментировали в министерстве заявления европейских авиакомпаний о возможном возобновлении регулярных рейсов в Украину.
В министерстве отмечают, что все решения о возобновлении авиасообщения будут приниматься исключительно Кабинетом министров Украины.
"Министерство подготовило изменения в соответствующие постановления правительства, которые должны быть одобрены для восстановления всех видов сообщения, не только авиа. Относительно действий авиакомпаний по продаже билетов на 23 мая - такие действия до принятия решений правительством преждевременны и вводят в заблуждение пассажиров", - отметили в министерстве.
Открытие сообщения с другими странами также зависит от решений соответствующих правительств по открытию границ для граждан иностранных государств и эпидемиологической ситуации.
"Сейчас Европейская комиссия предложила продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза", - напомнили в Мининфраструктуры.
Также в министерстве сообщили, что готовятся рекомендации по работе аэропортов после восстановления регулярного авиасообщения.
На прошлой неделе авиакомпании Czech Airlines, Wizz Air и Lufthansa заявили, что планируют возобновить регулярные рейсы из Украины с конца мая-начала июня.
В то же время, как сообщалось ранее, Еврокомиссия предложила продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны до 15 июня.
Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что международное авиасообщение полноценно летом не восстановится.
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